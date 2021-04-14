Экипажи корветов «Резкий» и «Ретивый» приступили к отработке практических действий в Петербурге

Экипажи новейших корветов «Резкий» и «Ретивый» приступают к отработке практических действий на тренажерных комплексах в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Экипаж корвета проекта 20380 «Резкий», строящегося на Амурском судостроительном заводе, сформирован на Тихоокеанском флоте. Экипаж корвета проекта 20380 «Ретивый», строящийся на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, сформирован на Черноморском флоте.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.