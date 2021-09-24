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Готовящий нападение на техникум в Красноярске студент арестован

Ян Брацкий
13:05 24.09.2021
Под стражей подозреваемый в подготовке нападения проведет ближайшие два месяца.
Готовящий нападение на техникум в Красноярске студент арестован
© Фото: kraevoy.krk.sudrf
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В Красноярске арестовали студента Южного аграрного техникума, который подозревается в подготовке нападения на учебное заведение и убийство сокурсников. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Центральный райсуд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 20 ноября 2021 года, в отношении студента Южного техникума - жителя Краснотуранского района», - цитирует ТАСС сообщение суда.

О предотвращении нападения на техникум и задержании подозреваемого в его подготовке ранее сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Подробности спецоперации он приводить не стал.

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