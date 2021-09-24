«Ночь, пурга, высота»: спасатель показал кадры поисков альпинистов на Эльбрусе

Спасатель Денис Алексенко, который помогал в поисках альпинистов на Эльбрусе, показал кадры операции. Молодой человек разместил соответствующие видео на своей странице в Instagram - на них видно, что экстренным службам пришлось работать в условиях сильной метели.

Кроме того, Алексенко рассказал, что после спуска основной группы спасатели вернулись на седло за еще тремя альпинистами, однако спустить малой группой удалось лишь одного.

«К сожалению, когда мы вернулись за двумя другими, они уже были мертвы. На седле еще два человека лежат - пока были живые. Вперед ушел отряд гидов. Может, успеют, но, скорее всего, нет. Тяжелейшие спасработы. Ночь, пурга, высота», - написал он.

Ранее стало известно, что во время восхождения на Эльбрус группа туристов из 19 человек запросила помощь. ЧП произошло на отметке в 5 400 метров. Пятеро человек погибли, остальных спасатели эвакуировали на ратраках к подножию и передали медикам. У большинства пострадавших было обморожение. У одного туриста сломана нога. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.