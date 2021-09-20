Памфилова назвала главные отличия выборов Госдуму этого года

В Госдуме по итогам выборов, вероятно, будет пять партий. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Мы видим серьезное отличие от аналогичной кампании, которая была пять лет назад. Это и расширение политического разнообразия. Уже можно предположить, что проходят не четыре, а пять партий», - сказала она в информационном центре ЦИК в понедельник, 20 сентября.

По словам Памфиловой, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители еще трех партий. Таким образом, в общей сложности в Думе будут представители восьми партий: пяти парламентских и трех непарламентских, сказала глава ЦИК, отметив, что в этом главное отличие нынешней кампании.

Ранее Памфилова объявила выборы в России состоявшимися. Она уточнила, что явка в этом году составила 51,68% - этот показатель выше, чем в предыдущие кампании.