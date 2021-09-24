В Оренбуржье прошла церемония закрытия антитеррористических учений «Мирная миссия - 2021»

Торжественная церемония закрытия антитеррористических учений стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия» прошла сегодня на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

В масштабных маневрах участвовали 5,5 тысячи человек, было задействовано порядка 1,5 тысячи единиц техники. Учения стали одними из самых крупных за всю историю ШОС.

По легенде, отряды бандформирований вторглись на территорию одного из государств ШОС и захватили приграничные районы и ряд населенных пунктов. Была создана международная коалиционная группировка, задача которой - разгромить условного противника.

Каждое подразделение выполняет свои задачи. Главная цель учений - отработать слаженность управления коалиционной группировкой войск, чтобы в случае реальной угрозы ее можно было бы оперативно отразить.