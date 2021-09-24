«Обещали помочь»: кадры допроса нарушившего границу РФ участника операции украинской полиции

Задержанный за пересечение российской границы житель Узбекистана помогал украинским правоохранителям выявить участников нелегального миграционного бизнеса. Об этом мужчина сам рассказал на допросе, кадры которого публикует ЦОС ФСБ. Мужчину задержали с рюкзаком, в котором находились специальные технические средства для скрытой видеозаписи.

«Я помогал украинским органам поймать тех, кто нелегально переправляет через границу людей. Я нахожусь полтора года на территории Украины. Живу и работаю на рынке города Сумы. Однажды у меня проверили документы, а регистрация была просрочена. Документы и меня забрали и предложили работать на них. Обещали помочь добраться до дома», - рассказал задержанный.

Выяснилось, что нарушитель границы работал на украинских полицейских с 2019 года. При нем было обнаружено порошкообразное вещество, направленное на экспертизу.

Сам мужчина признался в употреблении наркотиков, которые, как он сказал, помогают ему расслабиться и не волноваться во время спецопераций. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.