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«Обещали помочь»: кадры допроса нарушившего границу РФ участника операции украинской полиции

Ян Брацкий
12:44 24.09.2021
В поле зрения украинских полицейских мужчина попал в городе Сумы, где он был задержан за просроченную регистрацию.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Задержанный за пересечение российской границы житель Узбекистана помогал украинским правоохранителям выявить участников нелегального миграционного бизнеса. Об этом мужчина сам рассказал на допросе, кадры которого публикует ЦОС ФСБ. Мужчину задержали с рюкзаком, в котором находились специальные технические средства для скрытой видеозаписи.

«Я помогал украинским органам поймать тех, кто нелегально переправляет через границу людей. Я нахожусь полтора года на территории Украины. Живу и работаю на рынке города Сумы. Однажды у меня проверили документы, а регистрация была просрочена. Документы и меня забрали и предложили работать на них. Обещали помочь добраться до дома», - рассказал задержанный.

Выяснилось, что нарушитель границы работал на украинских полицейских с 2019 года. При нем было обнаружено порошкообразное вещество, направленное на экспертизу.

Сам мужчина признался в употреблении наркотиков, которые, как он сказал, помогают ему расслабиться и не волноваться во время спецопераций. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.

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