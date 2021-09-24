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На российской границе задержан гражданин Узбекистана, участвовавший в спецмероприятии украинских правоохранителей

Ян Брацкий
12:03 24.09.2021
Задержанный принимал участие в спецоперации по выявлению причастных к незаконной переправке иностранцев в Россию.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Российские пограничники задержали гражданина Узбекистана, который нарушил российско-украинскую границу во время спецоперации правоохранительных органов Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержан гражданин Узбекистана 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения», - отметили в ЦОС ФСБ.

Во время досмотра личных вещей задержанного пограничники обнаружили специальные технические средства скрытого ношения, а также порошкообразное вещество, предположительно наркотического свойства. Оно направлено на экспертизу.

Выяснилось, что задержанный принимал участие в спецоперации, целью которой было выявление и задержание пособников при попытке организации незаконной переправки иностранцев в Россию.

Нарушитель границы, как выяснилось, сотрудничает с украинскими правоохранительными органами с 2019 года. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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