Месси отказался пожимать руку тренеру ПСЖ после своей замены

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Аргентины Лионель Мессии отказался пожимать руку тренеру своей команды Мауриссио Почеттино после замены на 76-й минуте матча с Лионом. Очевидно, форварду не понравилось решение наставника, пишет «Российская газета».

В итоге, для новой команды прославленного аргентинца все закончилось благополучно. Пропустив первыми, игроки ПСЖ сумели сравнять счет, а после забить победный мяч. В составе «Лиона» отличился Лукас Пакета, у «парижан» результативные действия на свой счет записали Неймар и Мауро Икарди. Все голы были забиты во второй половине встречи.

Лионель Месси покинул «Барселону», в которой играл с 2003 года, и присоединился к французскому ПСЖ в этом сезоне. Он заключил с клубом контракт до конца июня 2024 года с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.