«Свое дело знал»: сослуживец рассказал о пилоте Ан-26

Сослуживец второго пилота Ан-26 Георгия Попова в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о своем товарище. По словам Максима Климова, он был не только отзывчивым другом, но и профессионалом своего дела.

«Грустно, и совсем в голове не укладывается, что все произошло. Вечная память. Хороший парень, хороший друг. Что ни попросишь, всегда во всем выручал и помогал. Как помощник командира корабля свое дело знал», - рассказал Климов.

Самолет Ан-26 потерпел крушение недалеко от Хабаровска, в районе Большехехцирского заповедника, в среду, 22 сентября. На его борту находились шесть членов экипажа.

Накануне в МЧС сообщали, что борт исчез с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска. К месту крушения спасателям удалось добраться лишь на следующий день. По данным экстренных служб, вероятной причиной трагедии могли сталь неблагоприятные метеоусловия.