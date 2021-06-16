Стрелка из Казани доставили в Москву для психиатрической экспертизы

Обвиняемого в нападении на гимназию №175 в Казани Ильназа Галявиева доставили в психиатрическое отделение московского СИЗО «Бутырка». В ближайшее время его направят в НИИ имени Сербского для проведения судебно-психиатрической экспертизы, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников после посещения изолятора.

«Галявиев содержится в московском СИЗО в двухместной камере, его нынешний сосед обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений. Галявиев выглядит спокойно, признаков агрессии не демонстрировал. Он сказал, что полностью признает вину», - сообщил Мельников RT.

При этом он отметил, что, со слов сотрудников изолятора, по прибытии на место 12 июня Галявиев бросался на решетки и на людей, называя себя богом. Арестанта поставили на учет как склонного к побегу, нападению на сотрудников и самоубийству, и установили за ним строгий надзор, добавил правозащитник.

Утром 11 мая 19-летний студент Галявиев ворвался в гимназию на улице Файзи и открыл огонь из ружья по детям и учителям. В результате погибли девять человек и 23 пострадали. По факту нападения было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, Галявиева заключили под стражу.