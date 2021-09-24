СМИ: сопровождавший альпинистов на Эльбрусе гид бросил группу

СМИ сообщают, что гид, который сопровождал терпящих бедствие на Эльбрусе альпинистов, бросил группу.

«Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге», - рассказали ТАСС в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Кроме того, как утверждается, гид и его группа являются непрофессиональными альпинистами.

В ведомстве также ранее уточнили, что в группу альпинистов входят 19 человек, они находятся на высоте 5 400 м. Люди запросили помощь после ухудшения погоды на горе. Сообщалось, что у одного альпиниста травма ноги.

На помощь туристам выдвинулся спасательный отряд в составе семи человек и двух единиц техники.

Ранее сообщалось, что число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до трех