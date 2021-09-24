Глава МИД Венгрии: «Спутник V» помог провести самую успешную вакцинацию в ЕС

Наиболее успешная в Евросоюзе венгерская кампания по вакцинации от COVID-19 была бы невозможна без поставок российского препарата «Спутник V». С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, «провести наиболее быструю и наиболее успешную кампанию по вакцинации в Евросоюзе весной» государству помогли вовремя полученные партии вакцины.

«Я бы сказал, что без «Спутника» это было бы невозможным», – уточнил Сийярто в беседе с РИА Новостями.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» помогла подавить вспышку заболевания в Индии. Президент международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд отметила, что весной эпидемиологическая ситуация в стране была критической из-за густонаселенности и большой плотности жителей в городах.