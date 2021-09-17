Вакцина «Спутник V» помогла подавить вспышку COVID-19 в Индии

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» помогла подавить вспышку заболевания в Индии. Весной эпидемиологическая ситуация в стране была критической из-за густонаселенности и большой плотности жителей в городах, однако страны БРИКС и РФ оказали помощь.

«РФ поставила в Индию партии первой вакцины от коронавируса "Спутник V", и это позволило нам ускорить темпы вакцинации и спасти многие тысячи жизней», - заявила президент международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд в беседе с «Известиями».

По ее словам, после этого Россия открыла свое производство вакцин в Индии. «Спутник V» теперь производят на индийских предприятиях. Такое сотрудничество очень ценно, считает Ананд, ведь оно сохраняется между странами даже в период пандемии COVID-19.

Ранее новый эпицентр заражения коронавирусом был выявлен в Китае. В уезде Сянью города Путянь зафиксировано шесть случаев болезни, еще 18 человек являются бессимптомными носителями.