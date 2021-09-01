Жителям Земли предсказали интернет-апокалипсис из-за мощной солнечной бури

Потенциальный ущерб для современной цивилизации из-за солнечной бури может быть сравним с «апокалипсисом». К такому выводу пришла ученый-компьютерщик из Калифорнийского университета в Ирвине (США) Сангита Абду Джиоти, пишет Tech Хplore.

Она отметила, что с 1859 года не было крупных корональных выбросов массы. Тогда геомагнитная буря привела к сбою телеграфных сетей во всем мире и осталась в истории как «событие Кэррингтона».

В современном мире системы связи и электроника играют ключевую роль, поэтому в случае сверхмощной солнечной бури электрооборудование пострадает от катаклизма гораздо сильнее. И хотя производители принимают меры для защиты от подобных рисков, глобальная интернет-сеть не так хорошо защищена.

Самым уязвимым звеном, по мнению Джиоти, являются ретрансляторы, применяемые на подводных кабелях для усиления сигнала. Ретрансляторы работают с помощью электропитания и устанавливаются через каждые 50-150 метров.

Дата-центры с обеспечивающими передачу сигнала серверами также чувствительны к корональному выбросу массы. В случае отключения электропитания в дата-центре рухнет и зависящая от него сеть. При сверхмощной магнитной буре возможно отключение сразу всех дата-центров на планете, считает ученый. Джиоти предупредила, что в этом случае починка может растянуться на недели и месяцы.

Также в группе риска электроника на борту спутников, используемых как для GPS, так и для интернет-трафика.

Исследовательница также спрогнозировала возможный повтор «события Кэррингтона» на основе анализа циклов солнечной активности. По словам ученого, в ближайшие десять лет эта вероятность составляет от 1,6 до 12%.