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Жителям Земли предсказали интернет-апокалипсис из-за мощной солнечной бури

Светлана Иванова
13:53 01.09.2021
Крупный выброс вещества из солнечной короны может привести к глобальному краху структуры коммуникационных сетей из-за уязвимости ретрансляторов, заявила специалист по информационным технологиям на конференции по передаче данных SIGCOMM 2021.
Жителям Земли предсказали интернет-апокалипсис из-за мощной солнечной бури
© Фото: McPHOTOM. Gann, Globallookpress
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Потенциальный ущерб для современной цивилизации из-за солнечной бури может быть сравним с «апокалипсисом». К такому выводу пришла ученый-компьютерщик из Калифорнийского университета в Ирвине (США) Сангита Абду Джиоти, пишет Tech Хplore.

Она отметила, что с 1859 года не было крупных корональных выбросов массы. Тогда геомагнитная буря привела к сбою телеграфных сетей во всем мире и осталась в истории как «событие Кэррингтона».

В современном мире системы связи и электроника играют ключевую роль, поэтому в случае сверхмощной солнечной бури электрооборудование пострадает от катаклизма гораздо сильнее. И хотя производители принимают меры для защиты от подобных рисков, глобальная интернет-сеть не так хорошо защищена.

Самым уязвимым звеном, по мнению Джиоти, являются ретрансляторы, применяемые на подводных кабелях для усиления сигнала. Ретрансляторы работают с помощью электропитания и устанавливаются через каждые 50-150 метров.

Дата-центры с обеспечивающими передачу сигнала серверами также чувствительны к корональному выбросу массы. В случае отключения электропитания в дата-центре рухнет и зависящая от него сеть. При сверхмощной магнитной буре возможно отключение сразу всех дата-центров на планете, считает ученый. Джиоти предупредила, что в этом случае починка может растянуться на недели и месяцы.

Также в группе риска электроника на борту спутников, используемых как для GPS, так и для интернет-трафика.

Исследовательница также спрогнозировала возможный повтор «события Кэррингтона» на основе анализа циклов солнечной активности. По словам ученого, в ближайшие десять лет эта вероятность составляет от 1,6 до 12%.

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