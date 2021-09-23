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Число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до трех

Виктория Ивашечкина
23:47 23.09.2021
Ранее в МЧС сообщили, что спасателям удалось обнаружить четырех человек, один из которых не подает признаков жизни.
Число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до трех
© Фото: МЧС КБР
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Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до трех, еще восемь человек найдены живыми. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах Кабардино-Балкарии.

«На данный момент нашли 11 человек – трое погибших, восемь живых», - рассказал источник.

Напомним, в четверг, 23 сентября, поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий просит о помощи. Также сообщалось, что у одного человека травма ноги.

ТАСС, ссылаясь на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС РФ, сообщает, что гид, который сопровождал терпящих бедствие на Эльбрусе альпинистов, бросил группу. Он и его группа являются непрофессиональными альпинистами.

Ранее сообщалось, что на помощь туристам выдвинулся спасательный отряд в составе семи человек и двух единиц техники. Кроме того, на место трагедии также выехал начальник ГУ МЧС по республике Михаил Надежин.

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