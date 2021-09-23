Врач назвала опасные состояния, при которых у человека могут быть «больные глаза»

Болезненные ощущения в глазах нередко возникают наряду с заложенностью носа, болью в горле, насморком, головной болью и другими симптомами при ОРВИ. Как объяснила врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко в интервью радио Sputnik, явление связано с увеличением слезоотделения.

«Фактически глаза всегда реагируют (на заболевание. - Прим. ред.), есть даже такое понятие "больные глаза"... Это бывает довольно часто, появляется некий блеск. Он бывает, когда у человека достаточно тяжелое состояние, токсическое отравление или вирусное заболевание, температура повышается», - указала врач.

Она добавила, что при увеличении слезоотделения возникает чувство «песка» в глазах, тяжесть, усталость, когда «глаза раздражаются от всего».

Чтобы облегчить это состояние, нужно ограничить нагрузку на глаза, то есть стараться в этот период не читать и избегать использования планшетов и других девайсов. При сухости в глазах можно пользоваться увлажняющими каплями, посоветовала Лещенко.

Также при гриппе и других заболеваниях могут лопаться сосуды в глазах. Это состояние может развиваться и при хрупкости сосудов. Людям, у которых часто происходит кровоизлияние в глазах, стоит укреплять сосудистую систему, принимать препараты, которые препятствуют ломкости сосудов. Это витамины, в частности витамин С, резюмировала доктор.