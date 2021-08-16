Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов

Для минимизации нагрузки на глаза во время работы за монитором компьютера или использования гаджетов следует следовать нескольким основным правилам. Такой вывод был сделан врачами.

Одной из важнейших мер для сохранения зрения является введение регулярных перерывов по 15-20 минут. Также полезно быстро моргать или использовать капли для глаз против сухости роговицы и совершать небольшую расслабляющую «зарядку»: отводить глаза на 20 секундного вдаль примерно на пять-семь метров.

При работе за компьютером экран должен располагаться примерно в 30 сантиметрах от глаз и на 15-20 градусов ниже прямого уровня взгляда. Также защищает зрение антибликовый дисплей и аналогичное покрытие на очках.

Также поможет глазам специальная диета с обилием зелени, овощей и ягод, включая чернику и смородину. Полезны продукты, богатые блокирующим вредное ультрафиолетовое излучение лютеином - петрушка, тыква, шпинат. И, конечно же, как пишет РИА Новости, важно не забывать посещать офтальмолога при жалобах и для профилактики.