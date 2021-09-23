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Нарышкин назвал заявление о «причастности» третьего россиянина к «делу Скрипалей» попыткой отвлечь внимание от бегства НАТО из Афганистана

Роман Захаров
09:51 23.09.2021
Глава СВР обвинил Великобританию в очередной лжи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алекс Макнотон, РИА Новости
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Заявление Запада о том, что к делу Скрипалей может быть причастен третий россиянин, является ложью. Такую позицию высказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он при этом подчеркнул, что данное утверждение есть ни что иное, как попытка отвлечь внимание общественности от позорного бегства НАТО из Афганистана.

«На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую. Кроме того, в свете последних афганских событий это, наверное, еще и попытка отвлечь общественность от позора бегства из Афганистана - прежде всего войск Соединенных Штатов Америки и их союзников в лице, в том числе, Великобритании, отвлечь общественность от того факта, что в настоящее время блок НАТО просто уже не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира», - заявил глава СВР.

Ранее в Скотленд-Ярде сообщили о предъявлении обвинений третьему подозреваемому в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль. Отмечалось, что мужчина, о котором идет речь, является гражданином России.

Инцидент в британском городе Солсбери произошел 4 марта 2018 года. Тогда были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Великобритании считают, что к произошедшему причастна Россия. Москва все обвинения неоднократно отвергала. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипалей» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности Российской Федерации.

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