В МИД РФ призвали Британию предоставить исчерпывающую информацию по делу Скрипалей

В Великобритании вновь всплыла тема «дела Скрипалей». В министерстве иностранных дел России считают, что Лондон таким образом, возможно, готовит встречу нового главы британского МИД в Сергеем Лавровым.

«Давно не возвращались к этой теме. Уж не знаю, почему она сейчас всплыла: возможно, так готовят в Лондоне встречу их министра с российским коллегой», сказала на брифинге Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что во вторник, 21 сентября, британская прокуратура предъявила обвинения третьему подозреваемому по делу об отравлении Скрипалей. По утверждению Лондона, это «сотрудник ГРУ Денис Сергеев», который прибыл в Великобританию под вымышленным именем Сергей Федотов.

Захарова добавила, что МИД РФ готов к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов, однако Лондон отказывается от совместного расследования.

«Несмотря на многочисленные обращения российской стороны и призывы к ответственному диалогу, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования этого происшествия, в результате которого пострадали, напомню, российские граждане», - отметила представитель МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва настроена на установление истины и требует от британских властей исчерпывающей официальной информации.

«Пора уже рассказать международному сообществу правду», - отметила Захарова.

Также она сообщила, что Лондон использует инцидент Солсбери в качестве инструмента давления на Москву. Тем самым британские власти подогревают антироссийские настроения.

«Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента», - резюмировала Захарова.

Инцидент в британском городе Солсбери произошел 4 марта 2018 года. Тогда были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Великобритании считают, что к произошедшему причастна Россия. Москва все обвинения неоднократно отвергала. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипалей» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности Москвы.