Сила российской брони: на полигоне Донгуз развернули выставку военной техники
В экспозиции, помимо бронетехники и авиации, представлены уникальные средства радио-электронной борьбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На полигоне, где проходят масштабные международные учения «Мирная миссия», развернули выставку современной российской боевой техники. Многое из того что представлено здесь, можно увидеть в действии. Это и штурмовая авиация, бомбардировщики, боевые вертолеты, реактивная, ствольная артиллерия и зенитные комплексы.
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