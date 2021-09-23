Сила российской брони: на полигоне Донгуз развернули выставку военной техники

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А еще технологии позволяют имитировать номер телефона, например, полевого командира боевиков. С этого номера рассылаются приказы террористам. Они не будут знать, с кем общаются, а перезваниваться не смогут.

В учениях стран ШОС «Мирная миссия», которые проводятся раз в два года, участвуют девять стран. Это 5,5 тысяч военных, которые отрабатывают взаимодействие между подразделениями. Необходимо найти общий язык в управлении войсками. Ну а в рамках активной фазы учений, коалиционной группировке стран Шанхайской организации сотрудничества предстоит отразить крупномасштабные вторжение условного противника.