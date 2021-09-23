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Сила российской брони: на полигоне Донгуз развернули выставку военной техники

Павел Кольцов
09:11 23.09.2021
В экспозиции, помимо бронетехники и авиации, представлены уникальные средства радио-электронной борьбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На полигоне, где проходят масштабные международные учения «Мирная миссия», развернули выставку современной российской боевой техники. Многое из того что представлено здесь, можно увидеть в действии. Это и штурмовая авиация, бомбардировщики, боевые вертолеты, реактивная, ствольная артиллерия и зенитные комплексы.

© ТРК "Звезда"

Здесь показывают самую передовую технику радиоэлектронной борьбы. Комплексы, способные выдавать точные координаты целей и контролировать сотовую связь. Как, например, российский комплекс «Леер-3». Он устанавливается на беспилотнике и выдает координаты и номера всех мобильных телефонов в радиусе 10 километров. Специалисты по радиоэлектронной борьбе могут не просто отследить все перемещения, но и заблокировать сотовую связь.

© ТРК "Звезда"

А еще технологии позволяют имитировать номер телефона, например, полевого командира боевиков. С этого номера рассылаются приказы террористам. Они не будут знать, с кем общаются, а перезваниваться не смогут.

В учениях стран ШОС «Мирная миссия», которые проводятся раз в два года, участвуют девять стран. Это 5,5 тысяч военных, которые отрабатывают взаимодействие между подразделениями. Необходимо найти общий язык в управлении войсками. Ну а в рамках активной фазы учений, коалиционной группировке стран Шанхайской организации сотрудничества предстоит отразить крупномасштабные вторжение условного противника.

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