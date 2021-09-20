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Пять тысяч военнослужащих и сотни единиц техники: как стартовали международные учения «Мирная миссия» под Оренбургом

Анна Касаткина
20:27 20.09.2021
Интернациональной группировке на учениях предстоит дать превентивный отпор условным террористам.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под Оренбургом в понедельник, 20 сентября, стартовала «Мирная миссия» — антитеррористические командно-штабные учения государств Шанхайской организации сотрудничества. На полигон Донгуз прибыли свыше пяти тысяч военнослужащих из девяти стран. Впервые в этих маневрах участвует воинский контингент из Белоруссии.

При постановке задач в ходе «Мирной миссии» будет учитываться развитие военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Интернациональной группировке предстоит дать превентивный отпор условным террористам, не позволив применить химическое и биологическое оружие. А еще — бороться с беспилотниками, учитывая тактику, с которой их применяют боевики. Сейчас участники «Мирной миссии» разбили полевые лагеря и ведут последние приготовления к маневрам.

Международный палаточный лагерь скорее напоминает палаточный город — он просто огромен. Над ним развеваются флаги стран-участниц. Здесь  почти пять тысяч военнослужащих и полторы тысячи единиц техники. Все предыдущие дни на полигон садились транспортные самолеты. Гостей встречали хлебом-солью и термометром, потому что антиковидные меры никто не отменял.

В учениях задействуют и авиацию. Из Киргизии с российской объединенной военной базы «Кант» прибыло звено штурмовиков Су-25. А из Челябинской области под Оренбург перебазировались истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8.

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