Десять задержанных в Екатеринбурге религиозных экстремистов выдворят из РФ

Десять задержанных в Екатеринбурге членов ячейки экстремистской религиозной организации будут выдворены из России. Об этом рассказали в УФСБ РФ по Свердловской области.

«Ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении десятерых иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки», - приводит РИА Новости сообщение УФСБ.

В спецслужбе также заявили, что против остальных пятерых участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела по пяти статьям.

В среду, 22 сентября, ФСБ распространила информацию, согласно которой в Екатеринбурге была пресечена деятельность религиозно-экстремистской группы, состоящей из уроженцев стран Центральной Азии. По данным спецслужбы, члены сообщества причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности на территории Российской Федерации. Найденные у задержанных злоумышленников вещественные доказательства подтверждают их связь с лидерами террористических группировок на Ближнем Востоке.