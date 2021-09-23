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Десять задержанных в Екатеринбурге религиозных экстремистов выдворят из РФ

Роман Захаров
09:10 23.09.2021
Против остальных участников преступной группы были возбуждены уголовные дела.
Десять задержанных в Екатеринбурге религиозных экстремистов выдворят из РФ
© Фото: ФСБ РФ
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Десять задержанных в Екатеринбурге членов ячейки экстремистской религиозной организации будут выдворены из России. Об этом рассказали в УФСБ РФ по Свердловской области.

«Ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении десятерых иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода с закрытием въезда в Российскую Федерацию на различные длительные сроки», - приводит РИА Новости сообщение УФСБ.

В спецслужбе также заявили, что против остальных пятерых участников преступного сообщества возбуждены уголовные дела по пяти статьям.

В среду, 22 сентября, ФСБ распространила информацию, согласно которой в Екатеринбурге была пресечена деятельность религиозно-экстремистской группы, состоящей из уроженцев стран Центральной Азии. По данным спецслужбы, члены сообщества причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности на территории Российской Федерации. Найденные у задержанных злоумышленников вещественные доказательства подтверждают их связь с лидерами террористических группировок на Ближнем Востоке.

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