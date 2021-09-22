ФСБ обезвредила религиозно-экстремистскую ячейку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки. Обезвредить ее удалось Федеральной службе безопасности России.

В сообщении ФСБ говорится, что ячейка состояла из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона.

«Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в Российской Федерации», - заявили в ФСБ.

Отмечается, что все причастные задержаны. В ходе обысков у них изъяты вещественные доказательства, которые подтверждают их контакты с главарями террористических структур в Ближневосточном регионе.

В настоящее время следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.