В ПФР напомнили о повышении пенсии после смерти супруга

В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей. Об этом напомнил Пенсионный фонд России.

Поясняется, что на переход на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или же признан инвалидом.

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости», - подчеркнули в ПФР.

В связи с этим такой переход не всегда выгоден.

Кроме того, граждан также предупредили об отсутствии специальных доплат при переходе на пенсию мужа или жены, к примеру, за сельский или северный стаж. Также пенсия не повышается при достижении восьмидесятилетнего возраста, как отметили в ведомстве.

Для того, чтобы установить пенсию по случаю потери кормильца, необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или же утрата источника средств для существования. Так, работающие овдовевшие пенсионеры такой возможности иметь не будут.

Пенсионер может в любое время вернуться на пенсию по старости, для чего ему будет необходимо лишь подать соответствующее заявление.