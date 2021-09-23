Зеленский на сессии ГА ООН приписал мюнхенской речи Путина цитату из его выступления 2015 года

Украинский лидер Владимир Зеленский, во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН, процитировал слова президента России Владимира Путина, но неправильно указал, из какой речи.

Зеленский при этом сказал, что РФ якобы нарушает свои же слова о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между государствами и свободы слова.

«В мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом», - высказал свою позицию президент Украины.

Далее Зеленский на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность Организации Объединенных Наций.

«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы… Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства», - заявил Зеленский, отметив, что это слова Путина, якобы сказанные им в Мюнхене в 2007 году, а также на ГА ООН в 2015 году.

На самом же деле, приведенная украинским президентом цитата, это слова из выступления Путина только на Генассамблее в 2015 году, а к мюнхенской речи они не имеет какого-либо отношения.

Ранее сообщалось, что Зеленский, во время выступления на сессии Генассамблеи ООН в США, раскритиковал Организацию и ее работу. Президент Украины, в частности, сравнил деятельность ООН с «супергероем на пенсии, который забыл, на что способен». Также глава государства призвал к переменам и обновлению.