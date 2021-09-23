Зеленский сравнил ООН с «супергероем на пенсии»

Украинский лидер раскритиковал ООН и ее работу во время выступления на сессии Генассамблеи в США.

Политик сравнил ее деятельность с «супергероем на пенсии, который забыл, на что способен». Также Зеленский призвал к переменам и обновлению.

«Сегодня ООН как супергерой на пенсии, который забыл, на что способен. Он считает себя обузой, слабым, ненужным стариком», - отметил украинский президент.

По его словам, ради прошлых достижений ООН стоит попробовать «реанимировать» ее. А также сделать ее способной решать проблемы современности.

«ООН - это не здание, ООН - это лидеры. Они создавали ООН 76 лет назад. Могли ли они предусмотреть и просчитать все? Уверен, нет», - подытожил Зеленский.

Президент Украины начал выступление на сессии Генеральной ассамблеи ООН, рассказав о покушении на своего помощника Сергея Шефира, которое произошло в среду, 22 сентября. По его словам, это была «плата за реформы» на Украине.