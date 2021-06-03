Российских автомобилистов предупредили о новом штрафе

В России планируют введение ответственности за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог, сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око».

Как отмечается, нововведение коснется одного вида нарушения ПДД - превышения фиксированной скорости движения, которое фиксируется с помощью автоматических комплексов контроля.

Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях отсутствует отдельная статья за слишком быстрый проезд по участкам дорог, контролируемых камерами. За превышение средней скорости штраф выписывают таким же образом, как и за «мгновенное» нарушение скоростного режима.

Как считают в «Оке», устройства фотовидеофиксации наиболее эффективно способствуют поддержанию безопасной обстановки на дорогах.

«На участках дорог, оборудованных такими комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50%», - заявили в организации.

Уточняется, что вопрос о внесении изменений в кодекс прорабатывается Министерством внутренних дел совместно с Министерством юстиции и Министерством транспорта РФ.