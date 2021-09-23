Опубликованы кадры допроса авиатехников, выпускавших в рейс пропавший Ан-26

Сотрудники Следственного комитета допросили авиатехников ЗАО «Летные проверки и системы», которые проводили техобслуживание самолета Ан-26, накануне пропавшего в Хабаровском крае. У них изъяты карта-наряд на оперативное ТО, задание на полет.

В аэропорту вылета эксперты изъяли образцы топлива, которым заправлялось воздушное судно. Назначена его химическая судебная экспертиза. Также произведена выемка документации по прохождению медицинского осмотра пилотов и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования, летная и техническая документация на воздушное судно, сообщает СК РФ. После случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Напомним, накануне самолет Ан-26, осуществлявший проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, исчез с экранов радаров. Это произошло в 38 километрах от Хабаровска. На борту находились шестеро членов экипажа.

Позже обломки самолета были замечены с воздуха в ходе поисково-спасательной операции на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника. Сейчас к месту предполагаемого крушения направляется наземная группа спасателей.