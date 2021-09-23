В район поисков пропавшего Ан-26 под Хабаровском прибыла авиация МЧС

В предполагаемый район нахождения самолета Ан-26, который накануне вечером пропал с радаров, утром 23 сентября отправился вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту, сообщили в ведомстве.

Кроме того, в район поисков направился самолет Росавиации. Спасателям предстоит провести воздушную разведку местности. Ранее сделать это было невозможно в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Всю ночь в лесной местности продолжала работать наземная группировка МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС. Темное время суток, плохая погода, таежная и горная местность – все эти обстоятельства сильно затрудняли поиски самолета.

С рассветом на обследование местности были брошены все силы и средства спасателей. Всего в поисках задействованы более 70 человек и 20 единиц техники.

Напомним, самолет Ан-26 пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились шесть человек из летного состава, Ан-26 совершал технический полет.