Конгресс запретил гражданам США любые сделки с долговыми обязательствами России

Палата представителей конгресса США дополнила проект оборонного бюджета на 2022 год, предписав ввод санкций против граждан своей страны за любые сделки с суверенным долгом России. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте конгресса. Данную поправку одобрили 21 сентября.

Рестрикции обещаны за операции с суверенным долгом РФ на первичном и вторичном рынках. Кроме того, конгрессмены поручили национальной разведке продолжить поиски следов вмешательства в выборы в США извне.

Законопроект оборонного бюджета может быть принят палатой представителей в течение недели. Впервые о подобного рода санкциях в США задумались в феврале 2019 года. Тогда инициаторами проекта выступили сенаторы Боб Менендес и Линдси Грэм.