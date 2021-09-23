МЧС: судьба экипажа Ан-26 остается неизвестной

Судьба экипажа из шести человек самолета Ан-26, обломки которого были обнаружены в Хабаровском крае, до сих пор неизвестна. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.

«В 11.30 (4.30 мск) 23 сентября в ходе проведения авиаразведки вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружил обломки, предположительно, самолета Ан-26 в районе горы Хребтова, высота которой свыше 900 метров. Судьба экипажа неизвестна», - сообщает экстренное ведомство.

Согласно предварительной информации, воздушное судно потерпело крушение в труднодоступной местности из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра. Десантирование спасателей в район ЧП невозможно из-за плохих погодных условий, в связи с этим к месту падения самолета была направлена наземная группировка сил и средств РСЧС, спасателей МЧС.