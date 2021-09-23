В Рособрнадзоре назвали последствия полного отказа от ЕГЭ

Полный отказ от итоговой аттестации в формате Единого государственного экзамена является необоснованным. Кроме того, он может привести к снижению качества образования. Такую позицию озвучили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», – заявили представители ведомства РИА Новостям.

Помимо прочего, в Рособрнадзоре обратили внимание на то, что в качестве вступительного испытания ЕГЭ подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы.

Ранее сообщалось, что в период с 2022 по 2024 год Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ по всем предметам, кроме информатики. Руководитель ведомства Анзор Музаев предупредил, что эти нововведения не станут революционными.