Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по все предметам

В период с 2022 по 2024 год Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ по всем предметам, кроме информатики. Эти нововведения не станут революционными, сообщил 28 августа руководитель службы Анзор Музаев.

«Каких-то революционных изменений мы вводить не собираемся. При этом все изменения будут поэтапно проходить в течение 2022, 2023 и 2024 годов. Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей, поэтому в демоверсиях все это будет видно», – сказал глава ведомства в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

Ранее стало известно, что время для написания ЕГЭ по истории и обществознанию сократят с 235 до 180 минут, а с 2022 года итоговые испытания будут проводиться на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.