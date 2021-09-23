Названы условия для появления нового супер-штамма коронавируса

Ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США Евгений Кунин заявил, что новый супер-штамм SARS-CoV-2 необязательно будет продолжением штамма «Дельта», передают «Известия».

«Если бы этот штамм вытеснил все остальные варианты, тогда конечно. Но остальные варианты где-то продолжают персистировать», — отметил ученый.

По его словам, супер-штамм может быть продолжением совершенно другой ветки генетического дерева коронавируса.

«Нужно сохранять способность связываться с рецептором, но одновременно уходить от связывания антител. Это непросто, так как эти участки в геноме накладываются друг на друга», - подчеркнул Кунин.

По словам вирусолога, в этом плане штамм «Гамма» «сделан» более удачно, поэтому «на него нужно обращать внимание».

При этом Кунин подчеркнул, что географически новый супер-штамм может возникнуть где угодно.



Ранее сообщалось, что в России нашли новый вариант COVID-19 с мутациями бета и дельта-штаммов.

По словам ученых, данная разновидность коронавируса начала распространяться в 2021 году на территории РФ и Германии.