В России нашли новый вариант COVID-19 с мутациями бета и дельта-штаммов

Группа ученых под руководством профессора Маастрихтского университета в Нидерландах Паула Савелкаула обнаружила новый вариант COVID-19, который содержит мутации высокозаразного дельта-штамма, а также так же разновидности бета, на которую слабо действуют антитела и вакцины. Описание нового варианта коронавируса ученые опубликовали на портале bioRxiv.

«Эта разновидность коронавируса из линии B.1.1.523, предположительно, появилась на территории России еще в феврале этого года. Активно она стала распространяться только в мае-июне. В геноме этой разновидности есть множество мутаций, характерных для бета- и дельта-штаммов вируса и связанных с увеличением заразности и снижением эффективности действия вакцин», – сообщили исследователи.

Первые носители нового штамма COVID-19 появились в Москве, дальше вирус распространился по регионам, а позже случаи заражения этим вариантом были зафиксированы в Германии и странах Европы. Количество инфицированных, по словам ученых, стремительно росло в начале лета текущего года. Исследователи утверждают, что эта разновидность коронавируса может быть довольно опасной, поэтому призвали врачей всего мира особенно тщательно следить за ее распространением.

Однако статью, опубликованную учеными, пока не рецензировали независимые эксперты, а также не проверяли редакторы научных журналов, сообщает ТАСС. Поэтому точность результатов исследования пока не доказана.