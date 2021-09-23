«Один без признаков жизни»: сотрудники МЧС спасают группу альпинистов на Эльбрусе

Операция по спасению группы альпинистов проходит в эти минуты на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Сотрудники МЧС обнаружили четырех человек, один из которых не подает признаков жизни.

Группа альпинистов из 23 человек на высоте 5400 метров попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий. Сообщалось, что у одного человека травма ноги.

На помощь туристам выдвинулся спасательный отряд в составе семи человек и двух единиц техники. На место также выехал начальник ГУ МЧС по республике Михаил Надежин.

«Работы осложняют порывы ветра до 40 метров в секунду, температура -20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более одного метра. Спасатели осуществляют поиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы», — сообщили в ведомстве.

По последним данным МЧС, спасателям удалось обнаружить четырех человек, один из которых не подает признаков жизни.