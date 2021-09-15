Замглавы МИД РФ рассказал, на что направлена политика России по Афганистану

Политика России по Афганистану последовательна и направлена на обеспечение безопасности своих границ и союзников в Центральной Азии. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что такая политика обеспечит интересы всех сторон, в том числе России.

«Мы относимся к происходящему с максимальной серьезностью, потому что ситуация там изменилась в корне. В этой связи мы придерживаемся последовательной политики, обеспечивающей наши интересы, среди которых, безусловно - обеспечение стабильности и безопасности наших границ и границ наших союзников в Центральной Азии и в регионе в целом», - сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

Также Рябков отметил, что Россия продолжает диалог с талибами*, поскольку Москва заинтересована вести переговоры со всеми афганскими сторонами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на RT Arabic.

«Нужно дать возможность афганцам определиться со своей собственной судьбой и с той дорогой, по которой пойдет многострадальный Афганистан со всеми его этно-конфессиональными и другими особенностями», - подчеркнул Рябков.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил Афганистан, Сирию и Карабах с президентом Международного Комитета Красного Креста. Замминистра и президент МККК рассмотрели практические аспекты укрепления отношений.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.