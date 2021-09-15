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Замглавы МИД РФ рассказал, на что направлена политика России по Афганистану

Кира Тило
05:09 15.09.2021
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Россия придерживается последовательной политики по Афганистану, чтобы обеспечить безопасность своих границ.
Замглавы МИД РФ рассказал, на что направлена политика России по Афганистану
© Фото: Adrien Vautier Keystone Press Agency Globallookpress
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Политика России по Афганистану последовательна и направлена на обеспечение безопасности своих границ и союзников в Центральной Азии. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что такая политика обеспечит интересы всех сторон, в том числе России. 

«Мы относимся к происходящему с максимальной серьезностью, потому что ситуация там изменилась в корне. В этой связи мы придерживаемся последовательной политики, обеспечивающей наши интересы, среди которых, безусловно - обеспечение стабильности и безопасности наших границ и границ наших союзников в Центральной Азии и в регионе в целом», - сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

Также Рябков отметил, что Россия продолжает диалог с талибами*, поскольку Москва заинтересована вести переговоры со всеми афганскими сторонами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на RT Arabic.

«Нужно дать возможность афганцам определиться со своей собственной судьбой и с той дорогой, по которой пойдет многострадальный Афганистан со всеми его этно-конфессиональными и другими особенностями», - подчеркнул Рябков.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил Афганистан, Сирию и Карабах с президентом Международного Комитета Красного Креста. Замминистра и президент МККК рассмотрели практические аспекты укрепления отношений.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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