Силы ЧФ взяли под контроль действия двух кораблей НАТО в Черном море

Силы Черноморского флота взяли под контроль действия двух кораблей иностранных государств в акватории Черного моря. Речь идет о кораблях Военно-морских сил Италии и Испании, сообщили в Министерстве обороны России.

В акваторию Черного моря вошли патрульный корабль ВМС Испании и тральщик ВМС Италии. Корабли попали в зону контроля ЧФ в 18:30 23 сентября.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля Rayo ВМС Испании и тральщика искателя мин Viareggio ВМС Италии», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны опубликовало кадры сопровождения американского самолета над Черным морем. Дежурные силы ПВО Южного военного округа подняли в воздух истребитель Су-30. Его полет прошел в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.