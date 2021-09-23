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Силы ЧФ взяли под контроль действия двух кораблей НАТО в Черном море

Иван Линдеманн
22:02 23.09.2021
В акваторию Черного моря вошли патрульный корабль ВМС Испании и тральщик ВМС Италии
Силы ЧФ взяли под контроль действия двух кораблей НАТО в Черном море
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
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Силы Черноморского флота взяли под контроль действия двух кораблей иностранных государств в акватории Черного моря. Речь идет о кораблях Военно-морских сил Италии и Испании, сообщили в Министерстве обороны России.

В акваторию Черного моря вошли патрульный корабль ВМС Испании и тральщик ВМС Италии. Корабли попали в зону контроля ЧФ в 18:30 23 сентября.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля Rayo ВМС Испании и тральщика искателя мин Viareggio ВМС Италии», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны опубликовало кадры сопровождения американского самолета над Черным морем. Дежурные силы ПВО Южного военного округа подняли в воздух истребитель Су-30. Его полет прошел в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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