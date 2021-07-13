Минобороны опубликовало кадры сопровождения американского самолета над Черным морем

Средства слежения за воздушным пространством Южного военного округа обнаружили над водами Черного моря неопознанную воздушную цель. Она приближалась к границам России.

Цель было необходимо классифицировать и не допустить того, чтобы она попала на территорию страны. Для этого дежурные силы ПВО Южного военного округа подняли в воздух истребитель Су-30.

Пилоту истребителя удалось идентифицировать визитера. Им оказался американский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес». Он был взят на сопровождение.

Когда американский самолет развернулся, не нарушив государственную границу России, Су-30 благополучно вернулся на аэродром. Его полет проходил в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.