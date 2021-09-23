Опубликованы кадры из коттеджного поселка, где нашли мертвым начальника пермского главка СК

В коттедже в поселке Новобродовский, где был найден мертвым начальник пермского главка СК России Сергей Сарапульцев, работают правоохранители. Об этом с места сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Ранее стало известно, что Следственный комитет ведет процессуальную проверку по факту смерти Сарапульцева.

Глава следственного управления был найден мертвым у себя дома в четверг, 23 сентября. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Как сообщали СМИ, его поступок не связан со службой, в частности, со стрельбой в пермском госуниверситете в начале недели.