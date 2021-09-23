СМИ: самоубийство главы пермского главка СКР не связано с его службой

Самоубийство руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, по предварительным данным, не связно с его службой. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми», — сказал собеседник агентства.

В данный момент все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

По данным СМИ, Сарапульцева обнаружили мертвым у него дома, предполагается, что он покончил с собой. Сообщения о его смерти подтвердили в пресс-службе СК России, по факту начата доследственная проверка.