СМИ: самоубийство главы пермского главка СКР не связано с его службой
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.
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Самоубийство руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, по предварительным данным, не связно с его службой. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
«По предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми», — сказал собеседник агентства.
В данный момент все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
По данным СМИ, Сарапульцева обнаружили мертвым у него дома, предполагается, что он покончил с собой. Сообщения о его смерти подтвердили в пресс-службе СК России, по факту начата доследственная проверка.