«Можете не испытывать удачу»: Лавров пошутил на встрече с генсеком НАТО

Глава МИД РФ во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях ГА ООН пошутил, обращаясь к журналистам. Дипломат сказал, что Россия не собирается вступать в Альянс.

«Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО», - подчеркнул Лавров.

Сама встреча главы МИД РФ с генсеком НАТО проходит за закрытыми дверями.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в соцсетях, что Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 76-й сессии ГА ООН.