«Можете не испытывать удачу»: Лавров пошутил на встрече с генсеком НАТО
Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии ГА ООН.
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Глава МИД РФ во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях ГА ООН пошутил, обращаясь к журналистам. Дипломат сказал, что Россия не собирается вступать в Альянс.
«Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО», - подчеркнул Лавров.
Сама встреча главы МИД РФ с генсеком НАТО проходит за закрытыми дверями.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в соцсетях, что Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 76-й сессии ГА ООН.