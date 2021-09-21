В ЦИК подвели итоги парламентских выборов после обработки 100% протоколов

Политическая партия «Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах в Государственную думу Российской Федерации, набрав 49,82 процента голосов избирателей. Об этом сообщает Центризбирком (ЦИК) по итогам обработки всех протоколов.

Второе место с большим отставанием от лидера занимает КПРФ - 18,93 процента, замыкает тройку ЛДПР с 7,55 процентами голосов.

Кроме того, в Думу восьмого созыва войдут еще две партии. Это «Справедливая Россия - за правду», набравшая 7,46 процента и «Новые люди» с результатом в 5,32 процента. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и не будут представлены в парламенте.

Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент.