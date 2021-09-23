СМИ: главу СУ СК по Пермскому краю Сарапульцева нашли мертвым в кабинете

Руководителя СУ СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли мертвым у него дома, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. В свою очередь, издание «Коммерсантъ» уточняет, что тело мужчины обнаружили в его кабинете.

По данным агентства, глава следственного управления покончил с собой. Официального подтверждения или опровержения данной информации в настоящий момент нет.

«Сегодня с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Он был найден мертвым в своем доме», - говорится в сообщении.

Напомним, что полковника юстиции Сергея Сарапульцева назначили на должность руководителя следственного управления СК России по региону в июле 2018 года.