Чубайс поделился своей «задушевной мечтой»

Развитие морской ветроэнергетики в России является задушевной мечтой спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса. Об этом он рассказал в ходе онлайн-брифинга Ассоциации развития возобновляемой энергетики, в которой занимает должность сопредседателя. У Чубайса поинтересовались мнением относительно перспектив развития морской ветроэнергетики в стране.

«Попали в мою больную тему. Это моя задушевная мечта», - цитирует РИА Новости спецпредставителя главы государства по вопросам устойчивого развития.

Чубайс отметил, что сейчас в стране наметилась тенденция в сторону роста строительства морских ветропарков, также увеличиваются и мощности станции (с 4-5 МВт до более 10 МВт).

По словам сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики, падение удельных расходов таких станций превращает морские ветропарки в перспективное направление. При этом в России, в отличие от Европы, пока нет столь высокого интереса к морской ветроэнергетике, однако задуматься о перспективах нужно, указал Чубайс.

«Мне кажется, что это такой еще один следующий шаг тектонический, о котором нам в России стоит подумать», - отметил спецпредставитель президента РФ.

В первую очередь морскую ветроэнергетику стоит развивать на севере страны, считает Чубайс.