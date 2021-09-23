Друг пилота Ан-26 рассказал, что ему хорошо давалась летная практика

Товарищ второго пилота Ан-26 Георгия Попова в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о нем. Вместе они осваивали профессию в Сасовском летном училище в Рязанской области. По словам Александра, Попов легко находил с окружающими общий язык, а с учебной программой справлялся успешно.

«Он очень дружелюбный, компанейский. В теоретическом и практическом плане он себя показал добросовестным курсантом. Очень хорошо получалась летная практика, может быть, в теории не все гладко, но в целом по практике у него все было отлично. Он на практике очень хорошо схватывал. Нареканий со стороны инструкторов к нему не было», - рассказал он.

Напомним, что самолет Ан-26 потерпел крушение недалеко от Хабаровска, в районе Большехехцирского заповедника, в среду, 22 сентября. На его борту находились шесть членов экипажа.

Накануне в МЧС сообщали, что борт исчез с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска. К месту крушения спасателям удалось добраться лишь на следующий день. По данным экстренных служб, вероятной причиной трагедии могли сталь неблагоприятные метеоусловия.