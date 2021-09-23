Водителям рассказали, как снизить стоимость ОСАГО

На цену полиса ОСАГО влияет средний размер убытка и количество таких убытков. Об этом рассказал эксперт Петр Шкуматов. Поэтому, чтобы снизить стоимость страховки, в первую очередь нужно не попадать в аварии.

«Больше ничего страховщиков не интересует. То есть если бы автомобилисты начали ездить аккуратнее и меньше попадать в аварии, то полис, скорее, подешевел бы», - сказал он URA.RU.

На снижение цены также могут повлиять мелкие ДТП с минимальным ущербом.

Как рассказал другой эксперт Кирилл Форманчук, рынок автострахования в России очень прибыльный, он оценивается примерно в 300 миллиардов рублей в год.

«Страхование очень прибыльный бизнес. И он будет прибыльным. При этом европейские и американские страховые компании вообще получают прибыль 1-2% в год», - отметил он.

С 20 сентября в России начала действовать новая методика определения расходов на ремонт по ОСАГО. Теперь после ДТП при расчете ущерба будут учитывать реальную стоимость запчастей в каждом отдельно взятом регионе. Будет выпущен специальный справочник с контрольными ценами.