Названы неожиданные продукты, избавляющие от головной боли

С головной болью могут справиться не только таблетки, но и продукты. Об этом рассказали врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Они объяснили, что существует вид головной боли, связанный с повреждением периферических нервов. При нем повышается активность определенных болевых рецепторов.

«Возникает такое отвлечение - их активность в итоге повышается, в результате человек перестает чувствовать боль в других местах», - сказали эксперты в эфире телеканала «Россия 1».

Специалисты посоветовали в таком случае употреблять острую пищу: перец, чеснок и имбирь. Эти продукты, заявили врачи, перенаправят внимание рецепторов на другие участки организма.

Также острая пища восстанавливает мужскую потенцию и улучшает кровоснабжение. Людям, которые испытывают проблемы с этим, стоит обратить внимание на аджику.

Помимо острого, от мигреней хорошо помогает сладкий черный чай и яблоки.