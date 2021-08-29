Врач назвал главную причину мигреней

Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, что в большинстве случаев головные боли (мигрени) возникают вследствие полученных в прошлом травм.

От удара происходит микросмещение костей, которое сложно определить при помощи МРТ, отметил специалист в эфире радио «Говорит Москва».

«Если у вас болит голова — в 99% случаев вы когда-то сильно ударились головой. Вот эти микросмещения костей невозможно определить при помощи инструментального исследования, потому что там смещения — микроны», - подчеркнул Животов.

По его словам, микросмещения играют роль в возникновении головной боли, головокружения, нарушения зрения, боли в шее, остеохондроза.

С жалобами на головные боли Животов посоветовал обращаться к врачам-остеопатам.

Ранее невролог развеял популярные мифы о головной боли. По словам медика, если человека настигла головная боль, то в этом случае не помогут ни прогулки на свежем воздухе, ни горячий душ.

Кроме того, невролог назвал заблуждением миф о том, что одна из причин головной боли - нарушение кровоснабжения мозга.