Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач назвал главную причину мигреней

Виктория Ивашечкина
11:15 29.08.2021
По словам специалиста, микросмещения костей играют серьезную роль в возникновении головокружения и остеохондроза.
Врач назвал главную причину мигреней
© Фото: Gerd Altmann,Pixabay
Читайте нас на:

Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, что в большинстве случаев головные боли (мигрени) возникают вследствие полученных в прошлом травм.

От удара происходит микросмещение костей, которое сложно определить при помощи МРТ, отметил специалист в эфире радио «Говорит Москва». 

«Если у вас болит голова — в 99% случаев вы когда-то сильно ударились головой. Вот эти микросмещения костей невозможно определить при помощи инструментального исследования, потому что там смещения — микроны», - подчеркнул Животов.

По его словам, микросмещения играют роль в возникновении головной боли, головокружения, нарушения зрения, боли в шее, остеохондроза.

С жалобами на головные боли Животов посоветовал обращаться к врачам-остеопатам.

Ранее невролог развеял популярные мифы о головной боли. По словам медика, если человека настигла головная боль, то в этом случае не помогут ни прогулки на свежем воздухе, ни горячий душ.

Кроме того, невролог назвал заблуждением миф о том, что одна из причин головной боли - нарушение кровоснабжения мозга.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.