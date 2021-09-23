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Спецпредставитель президента РФ по ШОС оценил возможность признания талибов*

Иван Линдеманн
15:17 23.09.2021
Бахтиер Хакимов добавил, что важно налаживать контакты с Афганистаном для конструктивной помощи этой стране.
Спецпредставитель президента РФ по ШОС оценил возможность признания талибов*
© Фото: РИА Новости
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Речи о признании запрещенного в России движения «Талибан»* со стороны стран Шанхайской организации сотрудничества сейчас не идет. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

«Движение талибов как террористическая организация было запрещено в РФ. Но объективная реальность сегодня такова, что то, что мы называем движением талибов, находится у власти. Сформировано новое временное правительство», - сказал он в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Хакимов добавил, что важно налаживать контакты с Афганистаном для конструктивной помощи этой стране.

«Ключевой задачей остается содействие общеафганскому урегулированию», - уточнил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, зачем Москва поддерживает контакты с талибами*.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная в России

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